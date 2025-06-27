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27 червня 2025, 07:35

Військові моряки збили російський Shahed

27 червня 2025, 07:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вночі, 27 червня, військові моряки збили ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136", яким Росія атакувала Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідники спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" показали, як знищили російські системи ППО в Криму.

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