Військові моряки збили російський Shahed
Сьогодні вночі, 27 червня, військові моряки збили ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136", яким Росія атакувала Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, розвідники спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" показали, як знищили російські системи ППО в Криму.
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