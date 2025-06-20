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Домой вернулись из российского плена украинские военные, защищавшие Мариуполь, Запорожье и другие города и области. Некоторые из них были в плену слишком долго

Об этом сообщил президент Украины, передает Regionews.

20 июня Украина и РФ провели очередной этап обмена пленными. По словам Владимира Зеленского, домой вернулись военные, многие из которых были в плену более двух лет.

"Это защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы", - говорит президент.

Напомним, 19 июня также проводили обмен пленными. Тогда Координационный штаб по обращению с военнопленными говорил, что каждый из этих освобожденных защитников имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену.

Также сеть тронул разговор военного, вернувшегося из плена. Он позвонил по телефону своей дочери, а она сообщила ему, что он станет дедушкой.