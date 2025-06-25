Военные моряки уничтожили 5 российских "шахедов"
Сегодня ночью, 25 июня, военные моряки сбили пять вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за неделю над Херсонщиной сбили почти 1700 вражеских дронов.
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