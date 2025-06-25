Військові моряки знищили 5 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.