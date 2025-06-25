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25 червня 2025, 07:25

Військові моряки знищили 5 російських "шахедів"

25 червня 2025, 07:25
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сьогодні вночі, 25 червня, військові моряки збили п'ять ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за тиждень над Херсонщиною збили майже 1 700 ворожих дронів.

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