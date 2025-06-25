Військові моряки знищили 5 російських "шахедів"
Сьогодні вночі, 25 червня, військові моряки збили п'ять ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що за тиждень над Херсонщиною збили майже 1 700 ворожих дронів.
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