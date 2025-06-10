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10 червня 2025, 18:55

Черговий обмін полоненими: Україна повернула важкопоранених воїнів з полону РФ, у всіх поранення та хвороби

10 червня 2025, 18:55
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Фото: ОП
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За словами голови ГУР, у всіх повернутих воїнів є хвороби. Зокрема, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

10 червня пройшов черговий етап обміну полонених між Україною та РФ, про який домовлялись під час переговорів у Стамбулі. Сьогодні повернули важкопоранених та поранених воїнів. За словами Зеленського, вони потребують негайної медичної допомоги.

"Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту", - каже президент.

Також прокоментував обмін голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, усі звільнені мають важкі поранення та хвороби. Зокрема, це ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання. У деяких з військових діагностували гепатит та туберкульоз.

"Як би не було важко — робота з повернення наших героїв триває", - каже Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше український військовий, який повернувся з полону, шокував своїми ранами. Росіяни випалили на його тілі напис "Слава Росії". Це вчергове підтверджує те, що росіяни катують полонених.

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