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04 августа 2021, 16:20 96

Кабмин отложил внедрение 5G на следующий год

04 августа 2021, 16:20 96
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров отложил внедрение 5G связи на следующий год

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства

Согласно постановлению, объявления о конкурсе или тендере на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года по февраль 2022 года.

Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту внедрение связи пятого поколения отложено, так как "отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц".

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров принял план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Планировалось, что тендер на выдачу лицензий состоится в декабре 2021 года.

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