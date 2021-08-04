Кабмин отложил внедрение 5G на следующий год

Фото из открытых источников

Кабинет министров отложил внедрение 5G связи на следующий год

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства

Согласно постановлению, объявления о конкурсе или тендере на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года по февраль 2022 года.

Соответственно определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту внедрение связи пятого поколения отложено, так как "отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц".

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров принял план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Планировалось, что тендер на выдачу лицензий состоится в декабре 2021 года.