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02 июня 2025, 20:55

Обмен тяжелораненых и встреча Путина и Зеленского: в Минобороны и ГУР поделились деталями переговоров в Стамбуле

02 июня 2025, 20:55
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Фото из открытых источников
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Украина и РФ в Стамбуле обсуждали возможную встречу лидеров. По мнению Рустема Умерова, это важно для переговоров

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Украинская и российская делегация в Стамбуле договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих. Также министр обороны Рустем Умеров (бывший главой делегации от Украины) сообщил, что на встрече Украина впервые увидела предложения России по прекращению огня и завершению войны. При этом ответ на предложения Киева Москва не предоставила.

"Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория - это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, "всех на всех". Также мы договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат", - говорит Умеров.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий уточнил, что удалось достичь нового прогресса обмена. Теперь согласовали механизмы, определили предыдущие сроки именно этого обмена. Скибицкий добавил, что нужно будет делать много верификаций, определить все категории, чтобы никого не потерять и не забыть.

Глава Минобороны также добавил, что основной темой была организация встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина с привлечением третьей стороны (например, президентом США Дональдом Трампом).

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу на уровне лидеров до конца этого месяца – с 20 по 30 июня. Это очень важно для переговорного процесса", – отметил Умеров.

Напомним, ранее журналист The Economist рассказывал о деталях переговоров Украины и РФ в Стамбуле. По его словам, корреспондента, когда украинцы сказали о похищенных россиянами детях, глава российской делегации Мединский заявил следующее:

"Довольно бросаться безумными цифрами. Мы вернем всех, кто находится в Российской Федерации. Никакого похищения людей нет. Российские солдаты не похищают. Они спасли их только потому, что их жизнь была под угрозой. Не устраивайте шоу для европейских бездетных бабушек".

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