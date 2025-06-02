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Україна та РФ у Стамбулі обговорювали можливу зустріч лідерів. На думку Рустема Умєрова, це важливо для переговорів

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Українська та російська делегація у Стамбулі домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Також міністр оборони Рустем Умєров (який був головою делегації від України) повідомив, що на зустрічі Україна вперше побачила пропозиції Росії щодо припинення вогню і завершення війни. При цьому відповіді на пропозиції Києва Москва не надала.

"Ми домовились про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, "всіх на всіх". Також ми домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів", - каже Умєров.

Представник ГУР Вадим Скібіцький уточнив, що вдалось досягти нового прогресу щодо обміну. Тепер погодили механізми, визначили попередні терміни саме цього обміну. Скібіцький додав, що потрібно буде робити багато верифікацій, визначити всі категорії, щоб нікого не втратити й не забути.

Голова Міноборони також додав, що основною темою була організація зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна із залученням третьої сторони (наприклад, президентом США Дональдом Трампом).

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч на рівні лідерів до кінця цього місяця – з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для переговорного процесу", - зазначив Умєров.

Нагадаємо, раніше журналіст The Economist розповідав деталі переговорів України та РФ у Стамбулі. За його словами, кореспондента, коли українці сказали про викрадених росіянами дітей, голова російської делегації Мединський заявив наступне: