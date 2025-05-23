Пограничники уничтожили в Сумской области российские беспилотники

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Украинские пограничники прицельно и метко "отработали" по вражеским дронам

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

За прошедшие сутки на Сумщине пограничники уничтожили вражеский беспилотник типа Shahed-131/136, от точного попадания он взорвался в воздухе.

Кроме этого, за последние двое суток бойцам 5 пограничного отряда удалось ликвидировать еще и 14 FPV-дронов, три из которых на оптоволокне.

Напомним, на днях морские пехотинцы сняли, как приземлили российские БпЛА-разведчики ZALA и Supercam.