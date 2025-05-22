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22 мая 2025, 14:37

Не должно быть московского духа: Минкульт прокомментировал увольнение гендиректора Киево-Печерской Лавры

22 мая 2025, 14:37
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фото: Укринформ
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Руководитель Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" уволен из-за слабой позиции в освобождении святыни от "московского духа"

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникацийНиколай Точицкий, передает RegioNews.

"То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника. Однако, имея содействие со стороны Министерства для передачи храмов ПЦУ, результат года работы руководителя не является адекватным вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество", — отметил Точицкий.

По его словам, "московские попы осквернили Лавру, сделав ее местом торговли верой и потребительскими товарами". А реальных изменений, ожидаемых для освобождения Лавры от предприимчивого духа московской церкви, не произошло.

Приказ об увольнении Максима Остапенко с должности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" подписан 21 мая.

Впрочем, увольнение вызвало резонанс — сам Остапенко назвал его внезапным и унизительным.

По его словам, никаких официальных замечаний или предупреждений о его деятельности не было.

Как известно, последние недели вокруг заповедника ходили слухи о закулисной борьбе за влияние над Лаврой. Сам Остапенко также намекнул на "давление" и нежелание отдельных сил видеть подлинное очищение Лавры от имперских нарративов.

Напомним, ранее УПЦ опубликовало обращение Митрополита Онуфрия, в котором он утверждает, что их приход никак не связан с РФ. Он также заявил, что УПЦ надеется на автокефалию.

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увольнение Минкульт церковь Киево-Печерская лавра указ директор
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