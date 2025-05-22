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22 травня 2025, 14:37

Не має бути московського духу: Мінкульт прокоментував звільнення гендиректора Києво-Печерської Лаври

22 травня 2025, 14:37
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фото: Укрінформ
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Керівника Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра "звільнено через слабку позицію у звільненні святині від "московського духу"

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, передає RegioNews.

"Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку Міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство", — зазначив Точицький.

За його словами, "московські попи осквернили Лавру, зробивши її місцем торгівлі вірою та споживчими товарами". А реальних змін, які були очікувані для звільнення Лаври від підприємливого духу московської церкви, не відбулося.

Наказ про звільнення Максима Остапенка з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" підписано 21 травня.

Втім, звільнення викликало резонанс — сам Остапенко назвав його раптовим і принизливим.

За його словами, жодних офіційних зауважень чи попереджень щодо його діяльності не було.

Як відомо, сстанні тижні навколо заповідника ширилися чутки про закулісну боротьбу за вплив над Лаврою. Сам Остапенко також натякнув на "тиск" і небажання окремих сил бачити справжнє очищення Лаври від імперських наративів.

Нагадаємо, раніше УПЦ опублікувало звернення Митрополіта Онуфрія, в якому він стверджує, що їхня парафія ніяк не пов'язана з РФ. Він також заявив, що УПЦ сподівається на автокефалію.

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