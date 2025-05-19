Бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов на Луганщине
Воины комендатуры "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда продолжают результативно громить россиян в Луганской области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Во время очередной операции пограничники нанесли серию точных ударов по вражеской технике, антеннам, wi-fi-мостам, фортификациям, позициям и местам скопления захватчиков. Для этого эффективно использовали FPV-дроны, которые превратили позиции врага в пепел. Также удалось перехватить около десятка вражеских беспилотников.
"Благодаря слаженной работе подразделения противник несет значительные потери и все больше теряет боевой дух", – отметили в ГПСУ.
Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.
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