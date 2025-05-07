Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ

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З 28 квітня по 4 травня в країні перехворіло 99 974 людей, із них 60 968 – діти. До лікарень потрапило 2 709 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 632 дітей

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що у всіх регіонах України наразі не перевищено рівні захворюваності — зафіксовано передепідемічний рівень. Однак, віруси грипу досі циркулюють в 12 регіонах країни.

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та першого тижня травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків, кажуть у МОЗ.

Загалом, з початку епідсезону 2024/2025 на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 431 715 людей. Це на 3,8% менше ніж попереднього епідсезону.

Медики наголошують, за перших ознак захворювання ГРВІ необхідно звернутися до лікаря та не вдаватися до самолікування.

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