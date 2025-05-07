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Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
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07 травня 2025, 12:19

Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ

07 травня 2025, 12:19
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фото: з відкритих джерел
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З 28 квітня по 4 травня в країні перехворіло 99 974 людей, із них 60 968 – діти. До лікарень потрапило 2 709 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 632 дітей

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що у всіх регіонах України наразі не перевищено рівні захворюваності — зафіксовано передепідемічний рівень. Однак, віруси грипу досі циркулюють в 12 регіонах країни.

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та першого тижня травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків, кажуть у МОЗ.

Загалом, з початку епідсезону 2024/2025 на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 431 715 людей. Це на 3,8% менше ніж попереднього епідсезону.

Медики наголошують, за перших ознак захворювання ГРВІ необхідно звернутися до лікаря та не вдаватися до самолікування.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба оштрафувала аптеки на 1,8 млн грн через завищені ціни на ліки.

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ГРВІ грип COVID-19 епідемічний поріг міністерство охорони здоров'я епідсезон
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