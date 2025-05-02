За сутки ВСУ ликвидировали более 1100 россиян, уничтожили танки, арту и системы ПВО
Вчера, 1 мая, Силы обороны Украины уничтожили еще 1110 российских захватчиков, девять танков, четыре системы ПВО, пять боевых бронированных машин, 50 артсистем, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 954 тысячи солдат.
Напомним, в апреле безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 35 010 человек.
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