13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
18:37  01 мая
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
19:10  01 мая
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
02 мая 2025, 05:20

Воины ГУР ликвидировали более 70 российских оккупантов: кадры уничтожения

02 мая 2025, 05:20
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

На самых горячих направлениях фронта воины подразделений активных действий ГУР МО Украины не прекращают уничтожать вражескую пехоту и технику

Эксклюзивные кадры поражения российских захватчиков обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Апокалипсис для московита ― воины ГУР на фронте продолжают ликвидацию захватчиков. 72 российских оккупанта убитыми и ранеными за прошедшую неделю", ― говорится в сообщении.

За указанный период разведчики на фронте уничтожили и поразили:

  • 26 российских автомобильных транспортных средств;
  • 4 броневика;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 7 ударных беспилотников;
  • 6 антенн связи;
  • 4 системы РЭБ/РЭР;
  • более 140 вражеских инженерно-фортификационных сооружений;
  • в результате успешного удара повреждена одна вражеская система ПВО.

Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты потери россиян ГУР
За неделю Сухопутные войска сбили более 200 российских дронов
01 мая 2025, 14:30
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ: более 1200 военных в сутки
01 мая 2025, 08:33
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
В Кировоградской области задержали браконьера с уловом более чем на 6,5 млн грн
02 мая 2025, 06:11
В Херсоне 2-летний малыш выпал из окна многоэтажки: мать забрала сына и заперлась в квартире
02 мая 2025, 05:45
В Николаевской области 11-летний мальчик натолкнулся на металлический забор
02 мая 2025, 05:05
"Букмекеры - это пальцем в небо": участники группы Ziferblat признались, что не обращают внимания на рейтинги Евровидения
02 мая 2025, 04:50
Пограничники показали уничтожение "Шахедов" на Харьковском и Сумском направлениях
02 мая 2025, 04:36
Снимал порно и отправлял ребенку: в Одесской области задержали 22-летнего парня
02 мая 2025, 04:01
В Украине изменилась стоимость огурцов: сколько теперь платить за килограмм
02 мая 2025, 03:45
На Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию
02 мая 2025, 03:26
За месяц РФ применила против Украины более 5 тысяч КАБов
02 мая 2025, 03:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »