Воины ГУР ликвидировали более 70 российских оккупантов: кадры уничтожения
На самых горячих направлениях фронта воины подразделений активных действий ГУР МО Украины не прекращают уничтожать вражескую пехоту и технику
Эксклюзивные кадры поражения российских захватчиков обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Апокалипсис для московита ― воины ГУР на фронте продолжают ликвидацию захватчиков. 72 российских оккупанта убитыми и ранеными за прошедшую неделю", ― говорится в сообщении.
За указанный период разведчики на фронте уничтожили и поразили:
- 26 российских автомобильных транспортных средств;
- 4 броневика;
- 4 артиллерийские системы;
- 7 ударных беспилотников;
- 6 антенн связи;
- 4 системы РЭБ/РЭР;
- более 140 вражеских инженерно-фортификационных сооружений;
- в результате успешного удара повреждена одна вражеская система ПВО.
Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье.
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