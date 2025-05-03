Впервые в мире: бойцы ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили российский самолет Су-30
Разведчики показали исторические кадры, где уничтожают российский Су-30. Сделали они это с помощью дронов, чего раньше никогда не происходило
Об этом сообщили в ГУР, передает RegioNews.
2 мая спецподразделение ГУР совместно с СБУ и Силами обороны в Черном море ликвидировало российский Су-30. Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном.
Исторический удар нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Это произошло в акватории недалеко от порта в городе Новороссийск, где россияне хоронят остатки черноморского флота.
"Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и в конце концов упал в море - на дно владений безжалостного Нептуна", - пишут воины.
Напомним, ранее в ГУР показывали, как они наносили удары по технике, оборудованию и российской пехоте в Запорожской области.