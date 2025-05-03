Бойцы "Мести" показали, как уничтожают мобильные штурмовые группы оккупантов на Харьковщине
Пограничники подразделения беспилотных авиасистем "Феникс" бригады "Месть" нанесли серию точных ударов по транспортным средствам передвижения россиян на Харьковщине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На Купянском направлении уничтожены десять мотоциклов, два квадроцикла, ликвидированы два и ранены шесть оккупантов, которые ими передвигались. Дроны обнаруживают и уничтожают врага даже в движении", – говорится в сообщении.
Напомним, на одном из направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" уничтожили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Стоимость пораженной установки ПВО составляет около 45 млн долларов.
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