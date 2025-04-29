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29 апреля 2025, 13:54

Тарифы на свет не изменятся до конца октября 2025 года

29 апреля 2025, 13:54
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фото: zhzh.com.ua
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Цена на электроэнергию для населения остается неизменной. До 31 октября она составит 4,32 грн/кВт*ч

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что Кабинет Министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 31 октября 2025 года.

Следовательно, единая цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

Также остается действующим льготный "ночной тариф" — 2,16 грн/кВт*ч для пользователей с двухзонными счетчиками.

Напомним, в Национальном банке ожидают, что в 2025 году тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. При этом тарифы на коммунальные услуги рано или поздно придется повышать.

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