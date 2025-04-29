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29 квітня 2025, 13:54

Тарифи на світло не зміняться до кінця жовтня 2025 року

29 квітня 2025, 13:54
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фото: zhzh.com.ua
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Ціна на електроенергію для населення залишається незмінною. До 31 жовтня вона становитиме 4,32 грн/кВт*год

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Зазначається, що Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії до 31 жовтня 2025 року.

Відтак єдина ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Також залишається чинним пільговий "нічний тариф" — 2,16 грн/кВт*год для користувачів із двозонними лічильниками.

Нагадаємо, в Національному банку очікують, що у 2025 році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. При цьому тарифи на комунальні послуги рано чи пізно доведеться підвищувати.

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