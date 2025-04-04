Иллюстративное фото

Правоохранители предупредили о новом способе злоумышленников выманивать деньги у людей. Аферисты делают это с помощью фейковых сообщений

Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает RegioNews.

В соцсетях мошенники стали использовать новую схему в Telegram. Сначала они взламывают аккаунты и загружают фейковые голосовые или видеосообщения пользователя. Впоследствии монтируется нужный аферистам диалог, в котором пользователь вроде бы просит деньги. Эти поддельные видео рассылаются знакомым и друзьям пользователя.

Как уберечься :

Если вы получили подозрительное видео-сообщение – проверьте информацию (например, попросите знакомого позвонить или написать в другой соцсети);

Включите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

Напомним, ранее предупреждали о новой схеме аферистов в Instagram. Неизвестный аккаунт оставляет комментарии под сообщениями пользователей, а в описании закрытого профиля указывает ссылку — якобы на Telegram-канал или другой ресурс с якобы "информацией о себе". Однако на самом деле эта ссылка ведет на фишинговую страницу, и аферисты смогут получить данные человека.