Аферисты придумали новую схему в Telegram: как защититься
Правоохранители предупредили о новом способе злоумышленников выманивать деньги у людей. Аферисты делают это с помощью фейковых сообщений
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает RegioNews.
В соцсетях мошенники стали использовать новую схему в Telegram. Сначала они взламывают аккаунты и загружают фейковые голосовые или видеосообщения пользователя. Впоследствии монтируется нужный аферистам диалог, в котором пользователь вроде бы просит деньги. Эти поддельные видео рассылаются знакомым и друзьям пользователя.
Как уберечься :
- Если вы получили подозрительное видео-сообщение – проверьте информацию (например, попросите знакомого позвонить или написать в другой соцсети);
- Включите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.
Напомним, ранее предупреждали о новой схеме аферистов в Instagram. Неизвестный аккаунт оставляет комментарии под сообщениями пользователей, а в описании закрытого профиля указывает ссылку — якобы на Telegram-канал или другой ресурс с якобы "информацией о себе". Однако на самом деле эта ссылка ведет на фишинговую страницу, и аферисты смогут получить данные человека.