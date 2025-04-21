В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"

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В понедельник утром, 21 апреля, российская армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до шести ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Напомним, вчера российская оккупационная армия 2935 раз нарушила "российское обещание о тишине на Пасху".