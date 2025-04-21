У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
У понеділок вранці, 21 квітня, російська армія тримає в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до шести ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі українські військові фіксують два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Нагадаємо, вчора російська окупаційна армія 2935 разів порушила "російську обіцянку про тишу на Великдень". Найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку бої не припинялися.
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