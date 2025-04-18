Минус окопы и укрепления: на Севере пограничники уничтожили инженерную технику оккупантов
Воины-пограничники обнаружили и уничтожили вражескую инженерную технику на Севере Украины. Для поражения защитники применили дроны-камикадзе
Об сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Экипажи ударных дронов 105-го пограничного отряда вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли точные удары и разрушили планы врага.
"Уничтожение инженерной техники - это не просто потери для армии противника. Это минус окопы, минус укрепления, минус наступательные намерения. А для нас - это плюс к безопасности, уверенности и контролю над ситуацией", - подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, на днях бойцы ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов на Запорожье.
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