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18 квітня 2025, 04:35

Мінус окопи та укріплення: на Півночі прикордонники знищили інженерну техніку окупантів

18 квітня 2025, 04:35
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фото: ДПСУ
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Воїни-прикордонники виявили та знищили ворожу інженерну техніку на Півночі України. Для ураження захисники застосували дрони-камікадзе

Про повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Екіпажі ударних дронів 105-го прикордонного загону разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали точних ударів та зруйнували плани ворога.

"Знищення інженерної техніки — це не просто втрати для армії противника. Це мінус окопи, мінус укріплення, мінус наступальні наміри. А для нас — це плюс до безпеки, впевненості та контролю над ситуацією", — наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, днями бійці ГУР показали, як нищать логістику окупантів на Запоріжжі.

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