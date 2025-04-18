Мінус окопи та укріплення: на Півночі прикордонники знищили інженерну техніку окупантів

фото: ДПСУ

Про повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Екіпажі ударних дронів 105-го прикордонного загону разом із іншими підрозділами Сил оборони завдали точних ударів та зруйнували плани ворога.

"Знищення інженерної техніки — це не просто втрати для армії противника. Це мінус окопи, мінус укріплення, мінус наступальні наміри. А для нас — це плюс до безпеки, впевненості та контролю над ситуацією", — наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, днями бійці ГУР показали, як нищать логістику окупантів на Запоріжжі.