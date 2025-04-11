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Украина получила от Канады 40 тысяч двигателей к списанным авиаракетам CRV-7

Об этом передает RegioNews со ссылкой на канадскую тренировочную миссию UNIFIER.

"Получено более 40 тысяч ракетных двигателей CRV-7! Благодаря нашей логистической поддержке ВСУ будут лучше оснащены для защиты своей страны", – говорится в сообщении.

Ранее в Украину уже прибыли 1300 боеголовок к этим авиаракетам, а также более 2000 двигателей к ним.

Напомним, ранее Дания объявила о новом пакете помощи для Украины на 995 миллионов долларов. Это помощь, которая будет выделяться в течение 2025-2027 годов. В частности, это средства на противовоздушную оборону.