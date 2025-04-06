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06 апреля 2025, 17:25

На фронте с начала суток уже 75 столкновений: где горячее

06 апреля 2025, 17:25
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фото: иллюстративное
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Между украинскими защитниками и российскими захватчиками с начала суток произошло 75 боевых столкновений, на шести направлениях фронта бои до сих пор продолжаются, наиболее активно россияне атакуют на Покровском.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 16 часов. воскресенье, 6 апреля, передает RegioNews.

Армия РФ сегодня обстреляла из артиллерии районы Проходов, Марьиного, Миропольского, Большого Прикола, Петрушевки и Кучеровки Сумской области, а также Клиновой Новоселовки Харьковской области.

Удары управляемыми авиабомбами россияне нанесли по районам Турьи и Краснополья Сумской области.

На Харьковском направлении войска РФ не проводили активных наступательных действий, зато ударили из авиации по Березовке, Казачьей Лопани и Дворичанскому.

На Купянском направлении российская армия дважды атаковала позиции Сил обороны Украины в районе Песчаного, боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 11 раз атаковали украинские позиции в районах Новоегоровки, Нового, Колодцев и Ямполевки, в сторону Новомихайловки и Торского. Пять боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Торецком направлении агрессор пытался вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки. Защитники отбили там семь вражеских штурмов, три боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток россия предприняла 29 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Калинового, Удачного, Елизаветовки, Лисовки, Котляровки, Преображенки, Андреевки и Богдановки. Защитники сдерживают давление: 21 вражескую атаку уже отбили.

Из авиации российские войска ударили по Берестку и Покровску.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбивают три вражеских атаки в районах Разлива и Константинополя. Одна попытка россиян штурмовать украинские позиции уже была пресечена.

На Гуляйпольском направлении защитники отразили две российские атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении защитники Украины успешно остановили три вражеских атаки в сторону Щербаков и Каменского.

На Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях враг не предпринимал активных наступательных действий.

Напомним, Генштаб обновил потери россиян в войне.

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