На фронті від початку доби вже 75 зіткнень: де найгарячіше

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Між українськими оборонцями та російськими загарбниками від початку доби відбулися 75 бойових зіткнень, на шести напрямках фронту бої досі тривають, найактивніше росіяни атакують на Покровському.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16 год. неділі, 6 квітня, передає RegioNews.

Армія РФ сьогодні обстріляла з артилерії райони Проходів, Мар’їного, Миропільського, Великого Прикола, Петрушівки й Кучерівки Сумської області, а також Клинової Новоселівки Харківської області.

Ударів керованими авіабомбами росіяни завдали по районах Тур’ї та Краснопілля Сумської області.

На Харківському напрямку війська РФ не проводили активних наступальних дій, натомість ударили з авіації по Березівці, Козачій Лопані та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку російська армія двічі атакувала позиції Сил оборони України в районі Піщаного, боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували українські позиції в районах Новоєгорівки, Нового, Колодязів та Ямполівки, у бік Новомихайлівки й Торського. П’ять боєзіткнень на цей час тривають.

На Торецькому напрямку агресор намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій у районах Дачного, Диліївки, Торецька й Леонідівки. Оборонці відбили там сім ворожих штурмів, три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку від початку доби росія здійснила 29 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Сухої Балки, Калинового, Удачного, Єлизаветівки, Лисівки, Котлярівки, Преображенки, Андріївки та Богданівки. Оборонці стримують натиск: 21 ворожу атаку вже відбили.

З авіації російські війська вдарили по Берестку та Покровську.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі атаки в районах Розлива та Костянтинополя. Одну спробу росіян штурмувати українські позиції вже зупинили.

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили дві російські атаки в районі Привільного.

На Оріхівському напрямку захисники України успішно зупинили три ворожі атаки в бік Щербаків і Кам’янського.

На Сіверському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог не проводив активних наступальних дій.

Нагадаємо, Генштаб оновив втрати росіян у війні.