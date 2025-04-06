09:45  06 квітня
Генштаб оновив втрати росіян у війні
11:35  06 квітня
У Києві внаслідок ракетної атаки загинула людина, ще троє поранені
12:36  06 квітня
У Києві приспустили прапори і заборонили розважальні заходи: названа причина
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2025, 17:25

На фронті від початку доби вже 75 зіткнень: де найгарячіше

06 квітня 2025, 17:25
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Між українськими оборонцями та російськими загарбниками від початку доби відбулися 75 бойових зіткнень, на шести напрямках фронту бої досі тривають, найактивніше росіяни атакують на Покровському.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16 год. неділі, 6 квітня, передає RegioNews.

Армія РФ сьогодні обстріляла з артилерії райони Проходів, Мар’їного, Миропільського, Великого Прикола, Петрушівки й Кучерівки Сумської області, а також Клинової Новоселівки Харківської області.

Ударів керованими авіабомбами росіяни завдали по районах Тур’ї та Краснопілля Сумської області.

На Харківському напрямку війська РФ не проводили активних наступальних дій, натомість ударили з авіації по Березівці, Козачій Лопані та Дворічанському.

На Куп’янському напрямку російська армія двічі атакувала позиції Сил оборони України в районі Піщаного, боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували українські позиції в районах Новоєгорівки, Нового, Колодязів та Ямполівки, у бік Новомихайлівки й Торського. П’ять боєзіткнень на цей час тривають.

На Торецькому напрямку агресор намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій у районах Дачного, Диліївки, Торецька й Леонідівки. Оборонці відбили там сім ворожих штурмів, три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку від початку доби росія здійснила 29 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Сухої Балки, Калинового, Удачного, Єлизаветівки, Лисівки, Котлярівки, Преображенки, Андріївки та Богданівки. Оборонці стримують натиск: 21 ворожу атаку вже відбили.

З авіації російські війська вдарили по Берестку та Покровську.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі атаки в районах Розлива та Костянтинополя. Одну спробу росіян штурмувати українські позиції вже зупинили.

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили дві російські атаки в районі Привільного.

На Оріхівському напрямку захисники України успішно зупинили три ворожі атаки в бік Щербаків і Кам’янського.

На Сіверському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог не проводив активних наступальних дій.

Нагадаємо, Генштаб оновив втрати росіян у війні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ фронт Генштаб
Українська ППО збила лише одну з шести балістичних ракет
06 квітня 2025, 15:09
Прикордонники розбили на Харківщині танк, камери відеоспостереження та позиції окупантів
05 квітня 2025, 19:12
Окупанти атакували дроном село на Херсонщині: є поранений
05 квітня 2025, 16:29
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
В Україні завтра очікується сніг та заморозки
06 квітня 2025, 18:30
В Україні випало близько 30 сантиметрів снігу
06 квітня 2025, 16:09
Українська ППО збила лише одну з шести балістичних ракет
06 квітня 2025, 15:09
Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждав офіс відомого телеканалу
06 квітня 2025, 14:29
РФ завдала авіаудару по Куп’янську, є постраждалі
06 квітня 2025, 13:55
На Херсонщині росіяни вбили 63-річного чоловіка
06 квітня 2025, 13:26
У Миколаєві росіяни знищили 3 приватні будинки, ще понад 30 пошкодили
06 квітня 2025, 12:55
У Києві приспустили прапори і заборонили розважальні заходи: названа причина
06 квітня 2025, 12:36
У Хмельницькій області під час ракетної атаки постраждала жінка
06 квітня 2025, 12:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »