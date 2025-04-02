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Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Вночі 3 квітня в більшості західних, Вінницької, Житомирської і Київської областей та південного сходу країни очікуються дощі. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті можливі опади.

Вночі прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, у західних областях - від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0 градусів, вдень - до 8 градусів тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі очікується дощ. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів тепла, вдень - від 12 до 17 градусів тепла. У столиці вночі від 5 до 7 градусів тепла, а вдень - від 14 до 16 градусів вище нуля.