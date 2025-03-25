Иллюстративное фото

В Украине в среду, 26 марта, ожидается умеренная погода. При этом в большинстве регионов прогнозируют приятную температуру.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

26 марта облачно с прояснениями. Ночью на юге, востоке страны и Сумщине, днем в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь. В Карпатах и в Закарпатье местами туман.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на юге до 8 градусов выше нуля. Днем от 9 до 14 градусов тепла, в Закарпатье и в южных областях от 15 до 20 выше нуля.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 9 до 14 градусов тепла. В столице от 2 до 4 градусов тепла, днем от 11 до 13 градусов тепла.