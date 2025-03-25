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В Україні в середу, 26 березня, очікується помірна погода. При цьому в більшості регіонів прогнозують приємну температуру

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

26 березня очікується хмарно з проясненнями. Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ. У Карпатах та Закарпатті місцями туман.

Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, на півдні до 8 градусів вище нуля. Вдень від 9 до 14 градусів тепла, на Закарпатті та в південних областях від 15 до 20 вище нуля.

У Київській області очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 9 до 14 градусів тепла. У столиці від 2 до 4 градусів тепла, вдень від 11 до 13 градусів тепла.