На Сумщине пограничники уничтожили 4 вражеских FPV-дрона
В воскресенье, 23 марта, бойцы "Стальной границы" во время выполнения боевых задач уничтожили в Сумской области вражеские FVP-дроны
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Поразить четыре российских БПЛА пограничникам удалось с помощью стрелкового оружия.
"Решительные действия бойцов спасли жизнь собратьев и технику подразделений", – отметили в ГПСУ.
Напомним, в ночь на 24 марта российская армия запустила по Украине 99 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 36 – локационно потеряны.
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