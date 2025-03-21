На Сумщине пограничники уничтожили российскую пехоту, пушку и технику
На Сумском направлении бойцы 5-го пограничного отряда уничтожили дронами замаскированную вражескую 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", технику и личный состав российской оккупационной армии
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Боевые задачи выполнили операторы БпЛА. В результате эффективных действий уничтожены пушки, автомобили и квадроциклы. Кроме этого противник понес потери и в живой силе", – говорится в сообщении.
Напомним, операторы батальона "Flying Skull" Сил беспилотных систем сорвали вражеский штурм, уничтожив два танка Т-72 на Покровском направлении.
Украинские пограничники показали, как работают по врагу на ХарьковщинеВсе новости »
19 марта 2025, 10:15На Запорожье разведчики уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"
19 марта 2025, 08:20
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Захватчики за сутки ударили по Запорожской области почти 500 раз
21 марта 2025, 08:15Массированная атака дронов на Одессу: возникли масштабные пожары, пострадали подростки
21 марта 2025, 07:50На Львовщине полиция разыскала школьников, избивших парня с инвалидностью
21 марта 2025, 07:36Бомбардировка Запорожского района: выросло количество пострадавших, среди них – 4-летний мальчик
21 марта 2025, 07:18В Черном и Азовском морях отсутствуют российские корабли
21 марта 2025, 07:12В Киеве двое мужчин жестоко избили военного из-за долга своего знакомого
21 марта 2025, 07:10Удар по "глазам" российской ПВО в Крыму: почему так важен результат операции ГУР
21 марта 2025, 06:40На Запорожье спасатели освободили собаку из-под завалов после атаки КАБами
21 марта 2025, 06:27Облил керосином и поджег: житель Киевщины хотел убить свою сожительницу
21 марта 2025, 06:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »