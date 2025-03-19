Киевстар купил один из самых больших в Украине сервисов такси

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Мобильный оператор «Киевстар» покупает 97% корпоративных прав группы Uklon, предоставляющей услуги онлайн-заказа такси и доставки. Стоимость сделки составила более 155 миллионов долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Известно, что после подписания соглашения Киевстар и Uklon остаются отдельными бизнесами, а команда компании под руководством СЕО Uklon Сергея Гришкова в полном составе продолжит работу над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках.

По словам экспертов, это соглашение является важным сигналом для украинских и международных инвесторов, которые готовы присоединиться к восстановлению Украины даже несмотря на продолжающуюся войну.

Ранее стало известно, на что украинцы потратили "єПідтримку".