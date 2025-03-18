За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 9 по 16 марта, Силы обороны Украины уничтожили около 9110 российских оккупантов, а также 2341 единицу вооружения и военной техники захватчиков.

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

51 танк;

118 боевых бронированных машин;

355 артиллерийских систем;

семь РСЗО;

три установки ПВО;

751 единица автотехники;

четыре единицы спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 1051 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла более 100 тысяч солдат.