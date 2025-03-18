За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 9 по 16 марта, Силы обороны Украины уничтожили около 9110 российских оккупантов, а также 2341 единицу вооружения и военной техники захватчиков.
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 51 танк;
- 118 боевых бронированных машин;
- 355 артиллерийских систем;
- семь РСЗО;
- три установки ПВО;
- 751 единица автотехники;
- четыре единицы спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 1051 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла более 100 тысяч солдат.
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