Иллюстративное фото

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В среду 12 марта ночью в большинстве областей будет дождь. Днем небольшой дождь прогнозируется только в северных областях. При этом в Украину будет поступать с юго-запада влажный теплый воздух.

Температура воздуха ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Днем – от 14 до 19 градусов тепла, на побережье морей – от 9 до 14 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, а днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Киевской области 12 марта облачно с прояснениями. Днем будет небольшой дождь (также возможны порывы ветра до 20 метров в секунду). Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, а днем – от 14 до 19 градусов выше нуля. В столице ожидается от 7 до 9 градусов тепла ночью, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.

Также синоптики предупредили о снеголавинной опасности. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).