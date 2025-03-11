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Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У середу, 12 березня, вночі в більшості областей буде дощ. Вдень невеликий дощ прогнозують лише в північних областях. При цьому в Україну надходитиме з південного заходу вологе тепле повітря.

Температура повітря вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. Вдень - від 14 до 19 градусів тепла, на узбережжі морів - від 9 до 14 градусів тепла. У Карпатах вночі очікується від 1 до 6 градусів вище нуля, а вдень - від 8 до 13 градусів тепла.

У Київській області 12 березня буде хмарно з проясненнями. Вдень буде невеликий дощ (також можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду). Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, а вдень - від 14 до 19 градусів вище нуля. У столиці очікується від 7 до 9 градусів тепла вночі, а вдень - від 15 до 17 градусів вище нуля.

Також синоптики попередили про сніголавинну небезпеку. На високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).