В США заявили, что от результатов переговоров в Саудовской Аравии будет зависеть возобновление помощи Украине

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Дальнейшая помощь Украине будет зависеть от результатов переговоров в Джидде

Об этом госсекретарь США Марк Рубио заявил журналистам на борту правительственного самолета перед приземлением в Саудовской Аравии, куда он прибыл в понедельник на переговоры с украинской делегацией, передает RegioNews со ссылкой на BBC.

На вопрос о том, сможет ли Украина дальше получать американскую помощь, дипломат ответил, что это решится завтра, 11 марта.

Также Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп надеется, что стороны похитит соглашение о полезных ископаемых.

"Вы не добьетесь прекращения огня и окончания этой войны, если обе стороны не пойдут на уступки", - подчеркнул Рубио, добавив, что после этого США узнают, какой будет позиция РФ.

Напомним, Трамп снова сделал скандальные заявления по Украине и войне и заявил, что наша "страна может не выжить в любом случае".