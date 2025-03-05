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Австралия в очередной раз передала финансовую помощь для украинской энергетики. Эти средства направят на неотложные потребности энергосектора

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Австралия внесла дополнительные 6 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства будут направлены на неотложные потребности украинского энергетического сектора. В общей сложности Австралия направила в фонд уже около 18 миллионов евро.

"Мы продолжаем восстанавливать и восстанавливать поврежденное врагом оборудование и, благодаря помощи партнеров, возвращаем свет и тепло в дома миллионов украинских семей", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, премьер-министр Австралии ранее также говорил, что страна готова отправить войска в Украину. По его словам, сейчас партнеры уже обсуждают миротворческую деятельность. Он подчеркнул, что пока Автралию не просили об отправке войск. Однако страна готова рассмотреть такой запрос, как только он поступит.