Австралія виділила додаткові 6 мільйонів євро на українську енергетику
Австралія вчергове передала фінансову допомогу для української енергетики. Ці кошти спрямують на нагальні потреби енергосектору
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.
Австралія внесла додаткові 6 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть спрямовані на нагальні потреби українського енергетичного сектору. Загалом Австралія спрямувала до фонду вже близько 18 мільйонів євро.
"Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії раніше також казав, що країна готова відправити війська в Україну. За його словами, зараз партнери вже обговорюють миротворчу діяльність. Він підкреслив, що поки що Автралію не просили про відправку військ. Проте країна готова розглянути такий запит, як тільки він надійде.