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Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Австралія внесла додаткові 6 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти будуть спрямовані на нагальні потреби українського енергетичного сектору. Загалом Австралія спрямувала до фонду вже близько 18 мільйонів євро.

"Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Австралії раніше також казав, що країна готова відправити війська в Україну. За його словами, зараз партнери вже обговорюють миротворчу діяльність. Він підкреслив, що поки що Автралію не просили про відправку військ. Проте країна готова розглянути такий запит, як тільки він надійде.