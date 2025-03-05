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Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в четверг, 6 марта, кроме южной части и большинства западных областей ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Специалисты объявили первый (желтый) уровень опасности. Граждан предупредили, что из-за таких погодных условий может возникнуть усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура воздуха ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, в Карпатах и Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза. Днем будет от 12 до 17 градусов тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей – от 8 до 13 градусов выше нуля.

В Киевской области ночью ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, а днем – от 12 до 17 градусов с отметкой плюс. В столице ночью прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 градусов тепла.