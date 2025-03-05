15:17  05 марта
У "Дии" появится разрешение на оружие
14:53  05 марта
Фейковая инвалидность: в Харьковской области аннулировали почти пол тысячи справок
16:33  05 марта
В Ивано-Франковске на время минуты памяти будет останавливаться весь транспорт
UA | RU
UA | RU
05 марта 2025, 18:35

В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 6 марта

05 марта 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Синоптики поделились прогнозом погоды на четверг, 6 марта.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в четверг, 6 марта, кроме южной части и большинства западных областей ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Специалисты объявили первый (желтый) уровень опасности. Граждан предупредили, что из-за таких погодных условий может возникнуть усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура воздуха ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, в Карпатах и Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза. Днем будет от 12 до 17 градусов тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей – от 8 до 13 градусов выше нуля.

В Киевской области ночью ожидается от 1 до 6 градусов выше нуля, а днем – от 12 до 17 градусов с отметкой плюс. В столице ночью прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 градусов тепла.

погода Укргидрометцентр Синоптики
В Киев пришла метеорологическая весна
05 марта 2025, 14:23
Стало известно, какой будет погода в Украине в марте
24 февраля 2025, 15:23
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Ждет "освобождения" Киева и любит Путина: В Харькове разоблачили фаната РФ
05 марта 2025, 19:26
Поставляли наркотики на "зону": в Житомирской области будут судить всех участников, причастных к наркотрафику
05 марта 2025, 19:21
Угрожали убить детей и изнасиловали по очереди: оккупанты совершили насилие над жительницей Донбасса
05 марта 2025, 19:07
В Киеве обновят пропуски для движения во время комендантского часа: что изменится
05 марта 2025, 18:34
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: ГСЧС показала последствия атаки
05 марта 2025, 18:02
Подготовка к мобилизации с 14 лет: в Раде прокомментировали заявления об учете несовершеннолетних
05 марта 2025, 17:59
В Украине изменили правила прохождения ВВК
05 марта 2025, 17:57
В Харькове псевдо-волонтер выманивал деньги у семей украинских пленных
05 марта 2025, 17:36
Мисс Украина Вселенная стала жертвой домашнего насилия: модель показала шокирующие фото с синяками
05 марта 2025, 17:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »