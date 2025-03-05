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Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні у четвер, 6 березня, крім південної частини та більшості західних областей, очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Фахівці оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності. Громадян попередили, що через такі погодні умови може бути ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температура повітря вночі очікується від 1 до 6 градусів тепла, в Карпатах та на Закарпатті - від 0 до 5 градусів морозу. Вдень буде від 12 до 17 градусів тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів - від 8 до 13 градусів вище нуля.

У Київській області вночі очікується від 1 до 6 градусів вище нуля, а вдень - від 12 до 17 градусів з позначкою плюс. У столиці вночі прогнозують від 4 до 6 градусів тепла, а вдень - від 14 до 16 градусів тепла.