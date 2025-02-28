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28 февраля 2025, 11:15

Судебная диверсия: 2 миллиарда заблокированы накануне расчетов с госбюджетом

28 февраля 2025, 11:15
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фото: RegioNews
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Украинская Фемида снова удивляет – торги по зерновому терминалу «Бориваж» в очередной раз поставлены «на паузу», чем заблокировано поступление 2 млрд гривен в государственный бюджет

Напомним хронологию событий: государственный "Приватбанк" ведет сложную борьбу за контроль над зерновым терминалом "Бориваж" с бывшими менеджерами-беглецами эпохи Коломойского – Владимиром Яценко и Алексеем Мартыновым. 23 декабря банк успешно провел торги правами требования и залога, где победителем стал Сергей Тигипко, готовый заплатить государству за этот "билет на войну" 2 млрд гривен.

После этого правая рука государственного аппарата начала активно вредить левой. 11 февраля банк успешно отменил в апелляции запреты на продажу. 14 февраля был подписан протокол электронных торгов, а 20 февраля должны были состояться окончательные расчеты.

Однако беглецам удалось найти новых союзников – на этот раз среди представителей Верховного суда Украины и Бюро экономической безопасности. 19 февраля, буквально за день до расчетов, Верховный суд в составе судей Надежды Губенко, Ирины Кондратовой и Ольги Кролевец отменил решения апелляции по делу 904/3756/24 и направил дело на новое рассмотрение. В постановлении мотивы отмены прописаны крайне туманно, но именно это решение вернуло к жизни предыдущий запрет на проведение торгов.

Обращает на себя внимание необычная оперативность Верховного суда. Если обычная практика рассмотрения решений в кассации длится минимум 5-6 месяцев, то в этот раз все "случайно" успели аккурат к подписанию финальных документов. Совпадение? Вряд ли, если смотреть на дальнейшее развитие событий.

А уже на следующий день, 20 февраля, прокурор Офиса Генерального прокурора Украины Сергей Демьянчук обратился в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о срочном аресте имущества терминала "Бориваж". И это при том, что уголовное дело тянется уже более полугода. Интересно, что аналогичное ходатайство было подано в этот же суд 18 февраля и было отклонено. Но прокурору было очень нужно, и срочно... 21 февраля судья Елена Чайка удовлетворила повторное ходатайство.

В результате этих действий сделка заблокирована, государственный банк не получит средств и не уплатит с них дивиденды и налоги в бюджет. По предварительным подсчетам, только налоговых поступлений с этой суммы хватило бы на 400 000 средних пенсий, более 110 000 FPV-дронов для разведки, или более 5 000 снарядов 155-го калибра для артиллерии ВСУ. Сколько жизней наших защитников спасло бы это?

Особое внимание привлекает тот факт, что судьи Надежда Губенко и Ольга Кролевец ранее уже фигурировали в списке "44 недобросовестных кандидата в Верховный суд", обнародованном Общественным советом добропорядочности на страницах "Украинской правды". К этим предостережениям тогда не прислушались. Теперь государство платит за это высокую цену.

Какие мотивы могли побудить судей и прокуроров на такие действия? Ведь очевидно, что наложение ареста вредит именно государству, а не кому-либо другому. Эти действия помогают только бывшим менеджерам Коломойского, и другого смысла в них нет. В условиях войны возникает логичный вопрос: почему государство должно платить огромные зарплаты людям, которые его обкрадывают и явно мешают усиливать нашу армию и защищать жизни наших военных?

Напомним, ранее сообщалось, что центральным звеном в схеме юридических атак на "ПриватБанк" под руководством Владимира Яценко выступает АО "Ингосстрах" – страховая компания, ранее обслуживавшая интересы "ПриватБанка" и осуществлявшая страхование имущества его заемщиков.

суд Приватбанк Бориваж Яценко Владимир Анатольевич
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