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27 февраля 2025, 14:15

Российские школьники поздравили окупантов рисунками с эмблемами ССО ВСУ

27 февраля 2025, 14:15
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фото: t.me/rus_sof
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В России школьники поздравили окупантов с днем Сил специальных операций РФ эмблемой украинских ССО

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ, передает RegioNews.

Украинские военные отметили, что "решили улучшить учебный процесс в школах врага" и "провели урок патриотизма".

"Дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема знаменитых ССО рф, (вежливых людей) создали целую коллекцию рисунков. Тем не менее, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, на эмблеме ССО ВСУ изображен серебряный волк, подпоясанный золотым поясом. На его фоне можно увидеть серебряный лавровый венок.

Внизу изображен серебряный двузубец, а под ним – легендарная фраза князя Святослава "Иду на вы".

В то же время, на эмблеме ССО России изображен серый венок. По центру можно увидеть золотой лук с натянутой стрелой, а наверху – двуглавый золотой орел.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне заставляют учащихся захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ.

ССО ВСУ эмблема школа дети русские школьники
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