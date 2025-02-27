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27 лютого 2025, 14:15

Російські школярі привітали окупантів малюнками з емблемами ССО ЗСУ

27 лютого 2025, 14:15
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фото: t.me/ukr_sof
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У Росії школярі привітали окупантів із днем Сил спеціальних операцій РФ емблемою українських ССО

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові зазначили, що "вирішили покращити навчальний процес у школах ворога" і "провели урок патріотизму".

"Діти, не знаючи як насправді виглядає емблема славнозвісних ССО рф, (вєжлівих людей) створили цілу колекцію малюнків. Проте, зобразили емблему Сил спеціальних операцій України", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, на емблемі ССО ЗСУ зображений срібний вовк, підперезаний золотим поясом. На його тлі можна побачити срібний лавровий вінок.

Внизу зображено срібний двозубець, а під ним – легендарна фраза князя Святослава "Іду на ви".

Водночас на емблемі ССО Росії зображений сірий вінок. По центру можна побачити золотий лук із натянутою стрілою, а вгорі – двоголовий золотий орел.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують учнів захоплених шкіл проходити тести на знання фейкової конституції РФ.

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