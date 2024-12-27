Стало известно, кто из украинцев приобрел во время войны Rolls-Royce стоимостью свыше €600 тысяч

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Во время полномасштабной войны с Россией 13 украинцев стали владельцами новых электрокаров Rolls-Royce Spectre. Стоимость одного такого автомобиля стартует от 600 тысяч евро

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, сообщает RegioNews.

Spectre – это первый электромобиль английской компании Rolls-Royce, который начали производить в 2023 году.

"Такое авто не покупают в салоне. Тем более, в Украине продолжается полномасштабная война. И тем украинским гражданам, которым очень нужно было стать одними из первых в мире владельцев таких ценных авто, нужно было становиться в очередь и ждать", — выяснили журналисты. .

По информации источников Украинской правды в правоохранительных органах, по состоянию на 27 декабря в Украине зарегистрировано уже 13 Rolls-Royce Spectre. Некоторые из этих авто уже компрометируют Украину на улицах Княжества Монако.

Имена владельцев электрокаров Rolls-Royce Spectre, известные медиа:

Народный депутат Геннадий Вацак имеет два автомобиля, зарегистрированных на других лиц.

ООО "Энергохаб" - авто фирмы заметили в Монако. По данным СМИ, машиной пользуется бизнесмен Михаил Бакуненко.

Бывший нардеп Виталий Хомутынник. С начала полномасштабной войны он не возвращался в Украину.

Жена харьковского застройщика Егора Масленникова.

Дочь бывшего бизнесмена из Донецка Сергея Хановича. Она замужем за Дмитрием Карцыгиным, который связан с тремя компаниями в Днепре.

ФЛП Елена Силенко из Черкасс. Предпринимательница задекларировала доход в 2 млн грн за текущий год.

Николай Ковальчук, не имеющий официальных доходов. Rolls-Royce Spectre, оформленный на это имя, через неделю после покупки уехал из Украины и до сих пор не возвращался.

Напомним, глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Полтавской области Олег Пахниц внес в свою декларацию за 2023 год самолет, 30 земельных участков, автомобили и миллионные заработки.