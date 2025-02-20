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20 февраля 2025, 18:57

В Украине планируют построить первые 6200 квартир в рамках программы о доступном жилье

20 февраля 2025, 18:57
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Иллюстративное фото
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Украина работает над пилотным проектом по созданию фонда доступного жилья. Известно, что в рамках этой программы будет построено около 6 200 квартир в 10 различных регионах страны.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

По словам депутата, сейчас в Украине уже начали работать над пилотным проектом строительства социального жилья. Планируется построить 6200 квартир. В пилотном проекте принимают участие 10 регионов Украины.

В то же время, Елена Шуляк подчеркнула, что это лишь первые шаги, и это не решает все проблемы переселенцев и граждан, у которых повреждено жилье. Однако уже хорошо, что такие проекты происходят.

Также, по мнению главы "Слуги народа", парламенту нужно принять соответствующее законодательство. Один из законов, над которым уже работают, связан именно с фондом социального жилья.

"Фонд социального жилья общины должны создавать: можно строить новое, можно выкупать старое, можно сделать такую инвентаризацию: найти долгострои, переделать их, сделать капитальные ремонты по правильным стандартам, и это будет в собственности общины. Общество будет этим оперировать, этим будет активно заниматься", - подчеркнула Елена Шуляк.

Следует подчеркнуть, что ранее Елена Шуляк говорила о том, что сейчас в Украине мало доступного жилья. Это именно такое жилье, которое было бы в распоряжении местного самоуправления. Поэтому у местных властей нет возможности быстро удовлетворить потребности переселенцев, помочь людям, у которых жилье разрушено. Однако власти уже работают над законами, которые должны постепенно решать эти проблемы.

Шуляк Елена Алексеевна ВПЛ
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