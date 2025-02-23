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Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что видел стратегическое планирование России до 2045 года

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Новости.LIVE".

По его словам, у России могут возникнуть проблемы, если она не закончит войну с Украиной до 2026 года.

"Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно выпадает из возможности стать сверхдержавой и даже региональным лидером", – сказал Буданов.

Он отметил, что планы России базируются на количестве потерь и понимании своих возможностей.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирилл Буданов еще за три месяца до полномасштабного вторжения предусмотрел планы россиян и продемонстрировал оказавшуюся точной карту предстоящего нападения.