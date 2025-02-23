В работе приложения "Резерв+" произошел сбой, – Минобороны

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Сейчас наблюдаются временные технические трудности в приложении "Резерв+"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Фиксируется нестабильный доступ приложения к системе Трембита, обеспечивающей взаимодействие между государственными реестрами. Это может влиять на обновление документов в "Резерв+".

"Все ранее изданные документы остаются действительными. Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне. Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стали известны пять самых популярных направлений вакансий в мобильном приложении "Резерв+".