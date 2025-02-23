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В ночь на 23 февраля россияне массированно атаковали беспилотниками Украину. Под ударом, в частности Киев. Работают силы ПВО

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени М.Н. Гришка в Печерском районе столицы.

В Голосеевском районе возник пожар в частном доме из-за падения обломков дрона.

В Дарницком районе, где также упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей.

Экстренные службы работают на местах. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, 22 февраля около 22:40 российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Есть погибший и пострадавшие.