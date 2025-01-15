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15 января 2025, 14:55

Наконец-то дома: из российского плена вернули 25 украинцев

15 января 2025, 14:55
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фото: Зеленский
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Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных – еще 25 украинцев дома

Об этом передает RegioNews со ссылкой на президента Владимира Зеленского и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Украинцев вернули в результате взаимной репатриации. Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты .Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в том числе Азовсталь. Среди возвращенных также гражданский, захваченный на Киевщине и незаконно удерживаемый россиянами.

Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТрО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины.

Также удалось освободить раненых украинских военнослужащих из Курщины.

Самому молодому – 24 года. Старшему – шестьдесят. Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе.

Раненые имеют, в частности, потерю зрения, ампутацию конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям.

Согласно Третьей Женевской конвенции, именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь.

Напомним, 30 декабря Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан: 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Также из неволи вернули двух гражданских.

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